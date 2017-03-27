الكتائب: لابعاد لبنان عن سياسات المحاور الإقليمية

حمل حزب الكتائب السلطة السياسية مسؤولية العجز الفاضح عن إقرار قانون انتخابات عادل يضمن صحة التمثيل، كما حذر الحزب السلطة السياسية من المضي في خطط للكهرباء تؤدي إلى النتائج نفسها للخطط السابقة، معتبراً ان الحل الامثل هو في تحرير الانتاج وليس في اقتراحات تزيد الدين العام والأعباء المالية على خزينة الدولة .

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هذا، وشدد الحزب برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الأسبوعيعلى الحق المشروع والاكيد في السلسلة، من دون ضرائب عشوائية تزيد الفقير فقراً، واعتبر أن لا إصلاح من دون رؤية اقتصادية وتبني خطة إصلاحية شفافة، جادة وشاملة لمحاربة الهدر والفساد وضبط الملايين السائبة .



هذا، وشدد الحزب عشية انعقاد القمة العربية على ضرورة الالتزام المطلق بحياد لبنان والقرارات الدولية ذات الصلة وإبعاده كليا عن سياسات المحاور الإقليمية والتي لم تجر على البلاد إلا الويلات والصراعات والتقاتل الداخلي .



