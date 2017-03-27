بالفيديو: متسابقة في حفل ملكة جمال كولومبيا تثير بلبلة... لم تتقبّل الخسارة!

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لم تستطع الشابة فانيسا دومينغويز من بلدة بوغوتا إخفاء غضبها حيال النتيجة، خلال حفل انتخاب ملكة جمال كولومبيا وبدا ذلك واضحاً على وجهها ما أثار ردود فعل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يُشار إلى أنّ فانيسا دومينغويز كانت قد وصلت إلى الدور نصف النهائي مع منافستها لورا غونزاليز أوسبينا حين قيل لها إنّه تمّ استبعادها.واللافت أنّ الشابّة أظهرت ردّة فعلها لبرهة قبل أن تتدارك الموضوع وتغمر زميلتها في المسابقة أمام عدسة الكاميرا.وقد أثارت هذه الحادثة ضجة عبر الانترنت فقد كتب أحد مستخدمي تويتر: "ملكة جمال بوغوتا لبقية حياتها"، فيما نشر مستخدم آخر صورة لفانيسا بالقرب من قوارير جعة الكورونا وعلّق عليها بالقول هذا هو تاجكِ.