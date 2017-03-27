لهذا السبب يجب أخذ قيلولة خلال دوام العمل!

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توصل العلماء إلى أنّه على أرباب العمل أنّ يسمحوا لموظفيهم بالحصول على قيلولة في اليوم حتى لا تنخفض إنتاجيتهم في نهاية اليوم.وقد استنتج الخبراء ذلك بعدما أظهرت الأرقام أن ربع العمال البريطانيين يحصلون على خمس ساعات من النوم ليلاً وهو أمرّ خطر على الصحة.في سياق ذلك قالت الدكتورة نيرينا رملخان، المتخصصة في مجال علاج النوم: "إن ضياع ساعة من النوم خلال الليل مضرّ وخطير على صحة الموظفين."أمّا الدكتور راملخان من جامعة ليدز، فقد قال إن أخذ القيلولة يساعد في تقوية اليد العاملة بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعزز جهاز المناعة، تقوي العضل وتكافح الشيخوخة. وأشار راملخان إلى أن النوم خلال العمل ولو لـ 20 دقيقة قد يحدث فرقاً كبيراً في حياة الموظف.الجدير ذكره، أنّ القيلولة يجب أنّ تكون بين الساعة 2 والساعة 4 من بعد الظهر.