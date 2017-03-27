انتشال نحو 1200 مهاجر قبالة ليبيا أثناء إبحارهم إلى إيطاليا

أعلنت جماعة أطباء بلا حدود ان سفنا للمساعدات الإنسانية انتشلت ما يقرب من 1200 مهاجر كانوا يعبرون البحر المتوسط في مطلع الأسبوع في مجموعة قوارب صغيرة مكتظة بالركاب .

ولفتت الجماعة إلى انه تم العثور على امرأة شابة فاقدة الوعي على ظهر أحد القوارب ولفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد.

وتكدس نحو 412 شخصا في مركب خشبي واحد في حين تم انتشال الآخرين من قوارب مطاطية ضخمة أبحرت من ساحل ليبيا.

وبعمليات الإنقاذ تلك، يكون قد تم انتشال نحو 22 ألف شخص معظمهم من المهاجرين الأفارقة أثناء توجههم إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام في حين توفي نحو 520 شخصا أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة.