بالفيديو: أسرار جمال النساء الهنديات على طريقة بريانكا شوبرا!

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نشرت صفحة Vogue Runway التابعة لمجلة فوغ فيديو على فيسبوك ظهرت فيه ملكة جمال العالم لعام 2000 الجميلة الهندية بريانكا شوبرا وهي تستعرض 3 خلطات طبيعيّة تعلّمتها من والدتها وجدّتها للحفاظ على جمالها.خلطت بريانكا ملح البحر مع غليسيرين طبيعي والقليل من ماء الورد ثمّ طبقت المزيج على شفتيها.لتحضيرها مزجت شوبرا كوباً من طحين الحمص مع ملعقة كبيرة من اللبن كامل الدسم ثمّ أضافت مسحوق خشب الصندل والقليل من الكركم.قامت بريانكا بمزج ملعقة كبيرة من اللبن كامل الدسم مع ملعقة متوسطة من العسل وبيضة واحدة. ونصحت الشابة الجميلة بترك هذا القناع 30 دقيقة على الرأس قبل غسله.شاهدوا الفيديو لمزيد من التفاصيل: