هذه هي الوجبة المثالية التي يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة!

اكتشف خبراء تغذية أنّ الوجبة المثالية التي يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة هي شطيرة المرملاد، أو مربى البرتقال.

وتعدّ الشطيرة المذكورة أعلاه أفضل وجبة يمكن تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية لأنّها تساعد الجسم على إنتاج الكربوهدرات التي يتم امتصاصها بسهولة في الدم وذلك لتزويد الطاقة.

الإعلان

ولتحضير الشطيرة أنت بحاجة إلى خبز أبيض و15 غرامًا من الزبدة و30 غرامًا من المرملاد، وذلك بحسب أخصائية التغذية أديل هاغ.

وتنصح السيّدة هاغ بتناول شطيرة واحدة قبل مدّة تتراوح من ساعتين إلى 4 ساعات من وقت التمرين.

وتشدد على أنّ شطيرة المرملاد أفضل من الحبوب الكاملة والبقول، وهي وجبات يتم تناولها قبل الركض لمسافات طويلة.