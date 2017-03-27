تجنّبوا شراء هذه الأغراض من السوبر ماركت... إنّها تهدد ميزانيتكم!

يفضل الناس بأغلبيتهم الذهاب إلى المتاجر الكبيرة لشراء كل الأغراض التي يحتاجون إليها من الأغذية إلى منتجات التجميل من مكان واحد.

لكن بحسب خبيرة الادخار والمستهلك أندريا وروش، ثمة خمسة منتجات لا ينبغي لنا شراءها من السوبر ماركات ، بل من أماكن أخرى وذلك لتوفير مبلغًا لا بأس به من المال. وسنعرض أبرزها في ما يلي:

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1- التوابل

وفقا لأندريا، تكون التوابل أرخص ثمنا في المحلات التجارية الصغيرة.

2- البطاريات

تتوفر البطاريات في السوبر ماركت بأسعار باهظة، فيمكنك شراءها بنسبة 50 في المئة أقل من أماكن أخرى في حال اشتريت عددا كبيرا.

3- منتجات العناية بالطفل والجمال

تجد عروضًا مغرية لمنتجات كهذه خارج السوبر ماركت،​ كالمتاجر الخاصة بها والصيدليات.

4- الفطائر الجاهزة

تختلف أسعار الفطائر الجاهزة في السوبر ماركت عن أماكن أخرى مخصصة لصنعها.

5- اللّحم المطبوخ

يفضل الكثيرون شراء الفاكهة والخضار الجاهزة واللحم من السوبر ماركت، لكن إذا اشتريتها من المتاجر المخصصة لها فيمكنك أن توفر من 60 إلى 300%، وفقا لأندريا.