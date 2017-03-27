بالفيديو: الأطباء عجزوا عن تشخيص مرضها فطلبت المساعدة من روّاد فيسبوك

تعاني كورتني مارتن البالغة من العمر 24 عامًا من مرض أذهل الأطباء الذين عجزوا عن تشخيصه.

وعلى الرغم من أنّ مارتن نُقلت إلى المستشفى أكثر من 50 مرّة بسبب الألم الذي عانته وخضوعها لخمس جراحات وأكثر من 20 نوعًا من الفحوص الدقيقة، ​ما زال الأطباء غير قادرين على تحديد مرضها.

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وتواجه مارتن عوارض عدّة، بما فيها الألم المزمن والغثيان الدائم والإرهاق اليومي.

ولشدّة يأسها، صورّت فيديو متوسلّة إلى كل شخص يمكنه تحديد مرضها الغامض أن يساعدها ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "أستيقظ كل يوم وأنا أشعر بالألم من دون معرفة السبب وراء ذلك".

وأضافت أنّها ليست بحاجة إلى المال، بل هي فقط تريد المساعدة.

وقد شاهد الفيديو أكثر من 9 آلاف شخص منذ أن نشرته عبر موقع فيسبوك.