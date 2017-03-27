عبقرية الاحتيال اللبناني

كيف تتلبنَن القوانين في لبنان ؟ الجواب بسيط جدًا : بالإحتيال عليها بالقانون ... إنها العبقرية اللبنانية ، فيا أيها اللبناني ، إذا كنتَ تريد ان تُدخِل بضائع وتُعفيها من الرسوم ، فما عليك سوى تسجيلها على أنها هبة لأحدى المراجع الروحية والزمنية ... تدخل البضائع معفية من الجمرك لكنها لا تذهب إلى المرجعية الروحية بل إلى مستودعات التاجر المستورِد ، وتُباع مضافةٌ إليها الأرباح والرسوم ... هذه العبقرية كانت تمر في مجالس الوزراء تحت بند : " قبول هبة عبارة عن ( ... ) مقدمة الى الهيئة الفلانية او الى المجلس الفلاني ... وفي مراجعة مقررات مجالس الوزراء السابقة ، تظهر هذه العبقرية ...

إنها منظومة الفساد التي كانت تبدأ في مكاتب المرفأ وتمر بمكاتب وزارءَ وتنتهي على طاولة مجلس الوزراء الذي يقوم مشكورًا بقبول الهبة ، وهو عالِمٌ أن ما يوافق عليه ليس هبة بل بضائعُ تدخل احتيالًا على القانون, ولكن بالقانون .