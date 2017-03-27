تقاعدت في سن الـ28... لن تصدقوا الثروة التي تمتلكها وكيف جمعتها!

تقاعدت الآنسة ليفينغستون الأميركيّة البالغة من العمر 28 عامًا عن العمل بعد قضاء سبعة أعوام في مؤسسة مالية حيث كدّت وبذلت جهدها لتتقدم وتحصل على ترقية وتتبوأ أعلى المناصب.

وجمعت ليفينغستون، من مدينة نيويورك، مبلغًا وقدره مليوني دولار أميركي، وذلك من خلال استثمار 40 في المئة منه وادخار الباقي.

الإعلان

وتمكنت بذلك من تحقيق حلم لطالما حلمت به عندما كانت في المدسة المتوسطة، ألا وهو التقاعد في سنّ مبكرة.

وبعدما تخرجت من الجامعة، حصلت ليفينغستون على وظيفة في شركة تقاضيها 100 ألف دولار سنويًا.

لكنّ لتحقق هدفها ألا وهو الاستقلال المالي، اختارت أن تعيش ببساطة فكانت تدّخر 70 في المئة من راتبها الشهري.

وحتّى عندما ارتفع راتبها على مرّ السنين لم تقبل التخلّي عن نمط الحياة هذا.