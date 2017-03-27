طريقة جديدة لشحن الهاتف... لن تخطر على بالكم!

نستخدم في حياتنا اليوميّة الأجهزة التي تولد الطاقة من خلال التأثير الكهروحراري الذي يتمثل في تحويل الاختلاف في درجات الحرارة إلى جهد كهربائي.

New Atlas"، طوّر باحثون في جامعة يوتا الأميركية مادة كهروحرارية خالية من المواد السامة التي نجدها بكثرة في المواد الأخرى. وبحسب موقع ""، طوّر باحثون في جامعة يوتا الأميركية مادة كهروحرارية خالية من المواد السامة التي نجدها بكثرة في المواد الأخرى.

الإعلان

وتعمل الأجهزة الكهروحراريّة من خلال توظيف الاختلاف في درجات الحرارة بين قطبي المادة. وتنتقل حاملات الشحنات بالمادة من القطب الساخن إلى القطب البارد، مولدّة بذلك تياراً كهربائياً.

لكن المشكلة هي أنّ هذه الأجهزة تعتمد على عناصر سامة ومضرّة بالإنسان كالكادميوم وتيلوريد والزئبق، أو أنّها باهظة الثمن وغير فعّالة كأجهزة مولدات الطاقة الكهروحرارية التي يمكن للإنسان وضعها على معصميه.



أما المواد التي يستخدمها فريق الباحثين في جامعة يوتا فهي عبارة عن مزيج من الكالسيوم والكوبال والتربيوم، وهي بدائل آمنة غير مكلفة.

وقدّم الفريق جملة من الاقتراحات حول أوجه استخدام المادة الجديدة، بما فيها توليد ما يكفي من الطاقة أثناء الطبخ لشحن الهاتف الجوال، الأمر الذي سوف يترتب عليه جملة من الفوائد، بخاصة في البلدان النامية.

​