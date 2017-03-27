رندة بري: من واجبنا جميعا الاستماع الى الاذاعة اللبنانية

تمنت رئيسة "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين"رندة بري لدى زيارة "إذاعة لبنان" على الادارة تحقيق معادلة 50 بـ 50 في تمثيل المرأة والرجل في الاذاعة والوكالة الوطنية .

وأكدت انه "من واجبنا جميعا الاستماع الى الاذاعة اللبنانية فهي اذاعة الصوت اللبناني بكل اجياله".

وعلى مقربة من الاذاعة، تكريم في وزارة الاعلام للسفيرة والناشطة في مجال حقوق الانسان انطوانيت شاهين من قبل وزير الإعلام ملحم الرياشي بحضور وزير شؤون المرأة جان اوغاسبيان وشخصيات.

واثنى الرياشي على شاهين، مؤكدا انها اختصرت عذابات وطن بعذاباتها الشخصية.