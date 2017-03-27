صهر ترامب يمثل امام لجنة من مجلس الشيوخ تحقق في التدخل الروسي

أعلن البيت الابيض ان صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاريد كوشنر وكبير مستشاريه سيمثل امام لجنة من مجلس الشيوخ تحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وكان كوشنر (36 عاما) الوسيط الرئيسي بين ترامب والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية عام 2016، وهو مستمر بلعب هذا الدور حاليا في البيت الابيض.

ورتّب كوشنر اجتماعات ترامب مع قادة من العالم مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو. الا ان اتصالاته مع المسؤولين الروس هي التي يتم وضعها الآن تحت المجهر، وسط ادعاءات بتواطؤ بين حملة ترامب والكرملين.