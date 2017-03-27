فيديو لداعش يهدد القادة الايرانيين

هدد تنظيم داعش في شريط فيديو تم تناقله على حسابات أشخاص تابعين لداعش على الانترنت القادة الايرانيين بالقتل، وبتوجيه ضربات داخل ايران، بحسب ما جاء في شريط فيديو.

وحمل الشريط الطويل الذي يستغرق اكثر من 36 دقيقة، عنوان "بلاد فارس بين الامس واليوم"، وتضمن هجوما عنيفا على "الدولة الرافضية" و"الدين الرافضي"، والشيعة الذين يقاتلون في سوريا والعراق.

ويظهر في الشريط رجل ملثم بلباس عسكري يدل على مجموعة من الرجال وراءه الذين يرتدون اللباس نفسه، ويقول "هذه رسالة منا الى الحكومة الصفوية الرافضية. الكتيبة التي ترونها مجموعة من الاخوة الفارسيين في كتيبة سلمان الفارسي".

ثم يقوم عدد من هؤلاء المسلحين بإطلاق النار على أعمدة علقت عليها صور القادة الايرانيين.