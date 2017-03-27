مجلس الوزراء أقر مجموعة تعديلات ضريبية...هذه هي أبرزها

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باتت الموازنة المعدلة بأرقامها الضريبية ووارداتها التي اقرت في جلسة الحكومة أمس بمثابة اعادة تصويب للمنحى الضريبي الذي ترتبط به اعادة البحث في السلة الضريبية للسلسلة وهو الامر الذي أبرزه اقرار مجلس الوزراء مجموعة تعديلات ضريبية بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".اما أبرز هذه الاجراءات فهي:- خفض العجز بنسبة ملحوظة بإعادة النظر في ارقام النفقات ورفع نسبة الواردات كعنوان عريض للمنحى "الاصلاحي" الذي تتسم به الموازنة ولو بنسب معقولة.- تمثل الاجراء الابرز الذي خضع لنقاش مستفيض في جلسات عدة سابقة واستكمل في جلسة البارحة بزيادة نحو الف مليار ليرة على الضرائب العادية على ارباح المصارف التي وفرتها لها الهندسة المالية التي اجراها مصرف لبنان.- جرت زيادة موضوع مركزية التخمين العقاري واعتماد الموازنات المدققة للشركات في باب الاصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. كما لحظت الموازنة تفعيل مداخيل الجمارك وتحسينها.- فرض رقابة مسبقة على انفاق الصناديق من الهبات والقروض.- وضع سقف للاستدانة محصورا بسد العجز المقدر في الموازنة دون سواه.- اقرار قانون ضمان الشيخوخة بالتزامن مع اصدار الموازنة.- احالة قانون قطع الحساب متضمناً السنوات السابقة على مجلس النواب.