"الأخبار": "رؤساء السفارة" يتطاولون على عون

LBCI News Lebanon

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنَّ أزمة مستجدة عشية القمة العربية برزت إلى السطح، بعدما تبين أنَّ الرؤساء السابقين أمين الجميِّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عقدوا لقاءً نتج منه البعث برسالة إلى رئيس القمة العربية، تتضمن مواقف سلبية من حزب الله.



وبحسب الصحيفة، فإنَّ الرسالة المكتوبة في ثلاث صفحات، التي تحمل تواقيع المجتمعين على كل واحدة من الصفحات الثلاث، تؤكد "احترام لبنان الإجماع العربي الصادر عن مؤتمرات القمة العربية"، وأنَّ "لبنان غير موافق على تدخل حزب الله في سوريا أو في العراق واليمن".

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