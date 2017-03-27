"ديبي" يجتاح استراليا...واجلاء الالاف

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بدأ الاعصار ديبي باجتياح شمال شرق استراليا ترافقه امطار غزيرة ورياح عاتية استبقتها السلطات باجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالخطر.وقرابة منتصف النهار دخل الاعصار، المصنف من الدرجة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس درجات والذي ترافقه رياح تصل سرعتها الى 270 كلم/ساعة، البر الاسترالي على مقربة من مدينة بوين في ولاية كونزلاند.وكانت السلطات تخشى ان يبكر الاعصار في الوصول بحيث يدخل البر الاسترالي قرابة الفجر مع مد البحر مما يزيد كثيرا خطر حصول فيضانات وامواج مدمرة، لكن ديبي ابطأ تقدمه ليلا.وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند اناستاسيا بالاشوك "نستعد لنهار طويل وقاس"، محذرة من ان الاعصار قد يلحق اضرارا كبيرة بالبنى التحتية ويتسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي.