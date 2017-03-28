على ماذا سيوقع ترامب اليوم؟

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يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يلغي سلسلة من القواعد التنظيمية من عهد سلفه باراك أوباما تتعلق بمكافحة تغير المناخ في خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الطاقة محليا وتعهد المدافعون عن البيئة بتحديها في المحاكم.وسيسعى المرسوم الذي يحمل الاسم أمر "استقلال الطاقة" لإلغاء (خطة الطاقة النظيفة) التي تلزم الولايات بخفض انبعاثات الكربون من محجطات الكهرباء وهي عنصر حيوي في مساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ اتفقت عليه نحو 200 دولة في باريس في كانون الأول.كما سيلغي الأمر التنفيذي حظر تأجير أراض اتحادية لشركات لاستخراج الفحم وسيبطل قواعد للحد من انبعاثات الميثان الناجمة عن انتاج النفط والغاز.