"أين أنت" تساهم في تطوير "فايسبوك ماسنجر"...كيف؟

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أضافت شركة فايسبوك إلى تطبيق "فايسبوك ماسنجر" خاصية تتيح للمستخدمين إرسال مواقعهم بصورة متواصلة لما يصل إلى ساعة لتحتدم المنافسة مع أدوات توفرها شركتا أبل وألفابت وتطبيق خرائط ​غوغل.ولفت ستان تشدنوفسكي رئيس قسم المنتج في الوحدة الخاصة بتطبيق ماسنجر في مقابلة الى أن الشركة وجدت أن إحدى الجمل الأكثر استخداما على تطبيق ماسنجر حين يتحدث الناس إلى الأهل والأصدقاء هي "أين أنت؟" أو تنويعات على نفس الجملة.وإرسال معلومات الموقع اختياري لكن من الممكن أن يظل مستمرا إذ تتيح الخاصية للمستخدم فور أن يرسل المعلومة إلى صديق أن يتابع هذا الصديق تحركات المستخدم لما يصل إلى 60 دقيقة.