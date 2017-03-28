أسرار الصحف في 28 -3- 2017

الإعلان

النهاراستعراض...لم يرحب مرجع بخطوة أقدمت عليها شخصية ديبلوماسية ووضعها في خانة الاستعراض.تأييد لمديرعام...مديرعام مؤسسة رسمية تلقى اتصالين مؤيدين من وزيرين سابقين تسلما وزارة المال.صحافي نائب...رحب مرجع بحلول صحافي في مقعد أحد النواب.خلفيات الحملة...اختلفت أوساط سياسية في تفسير خلفيات حملة صحافية قريبة من "حزب الله" على مسؤول مالي كبير.المستقبليقالإنّ مرجعاً نيابياً قال في مجلس خاص إن مشروعاً انتخابياً متداولاً في الآونة الأخيرة لن يبصر النور قبل إجراء تعديلات عليه تُناقش مع المعنيين.اللواءتُشير دراسات بيئية إلى أن مشروع السدود المائية بدأ يخضع للمراجعة في ضوء المخاطر على مستويات عدّة في عهدة الخبراء!شكل كلام قيادي حزبي في مناسبة قبل يومين صدمة لمن استمع إليه لجهة كشف المستور في العلاقة مع تيّار حليف.يدور في الكواليس "شد حبال" بين فريقي "تفاهم معروف" حول الموقف الانتخابي تجاه فريق ثالث وسطي.الجمهوريةقال أحد الوزراء إن ردّات الفعل الداخلية على موقف لبنان في القمة العربية ستُحدِّد مصير قانون الإنتخاب في الأسابيع المقبلة.نوَّه أحد السياسيِّين بسَعي رئيس الجمهورية الى التفاهم مع رئيس الحكومة لكي يكون خطاب لبنان في القمة العربية خطاباً موحّداً، وقال: لو لم يحصل ذلك لكانت حلّت الكارثة وكان من الأفضل لهما ألّا يذهبا الى القمة.لم يُحدِّد مرجع رسمي بعد موعداً لمسؤولين حزبيين كانوا يتردّدون عليه من وقت إلى آخر من دون معرفة الأسباب التي أدت الى تردّي العلاقات.البناءأقرّ مسؤول كتائبي بأنّ الشعارات التي يرفعها في هذه الفترة النائب سامي الجميّل لن تتعدّى إطار الشعارات الشعبوية والإعلامية، وبالتالي لن يكون لها أيّ ترجمة فعلية في البرامج الانتخابية المقبلة، على اعتبار أنّ الحاجة إلى التحالفات مع أفرقاء سياسيين آخرين لتحصيل بعض المقاعد النيابية كما حصل في الدورات النيابية السابقة، ستفرض غضّ النظر عن ضلوع "الحلفاء" في قضايا الفساد المالي…!