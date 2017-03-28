انتظروا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

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يستمر الطقس الربيعي والمستقر اليوم وغدا ومن المتوقع أن يشهد بعض التقلبات الجوية بدءا من يوم الخميس.الثلاثاء:طقس مستقر غائم جزئيا بدءا من الظهر وبعد الظهر مع ضباب محلي واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.الرياح جنوبية غربية ضعيفة والبحر منخفض ارتفاع الموج.الاربعاء:طقس مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٢ درجة.الخميس:طقس متقلب غائم جزئيا الى غائم واحتمال امطار خفيفة متفرقة موحلة قليلا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتراوح بين ١٦ و ٢٦ درجة.