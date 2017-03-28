حال الطقس
28 آذار 2017
Back

انتظروا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

episodes
يستمر الطقس الربيعي والمستقر اليوم وغدا ومن المتوقع أن يشهد بعض التقلبات الجوية بدءا من يوم الخميس.

الثلاثاء:
طقس مستقر غائم جزئيا بدءا من الظهر وبعد الظهر مع ضباب محلي واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة. 
الرياح جنوبية غربية ضعيفة والبحر منخفض ارتفاع الموج.

الاربعاء:
الإعلان

طقس مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٢ درجة. 

الخميس: 
طقس متقلب غائم جزئيا الى غائم واحتمال امطار خفيفة متفرقة موحلة قليلا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتراوح بين ١٦ و ٢٦ درجة. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً