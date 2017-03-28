وفاة احمد كاثرادا احد قادة الكفاح ضد الفصل العنصري

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توفي احمد كاثرادا احد قادة الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب افريقيا ورفيق نلسون مانديلا في سجنه في روبن آيلاند، الثلاثاء في جوهانسبرغ عن 87 عاما على اثر مضاعفات عملية جراحية، كما اعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه.وكان كاثرادا من قادة الصف الاول التاريخيين للمؤتمر الوطني الافريقي. وقد اصبح نائبا ومستشارا للرئيس مانديلا خلال ولايته الوحيدة على رأس جنوب افريقيا (1994-1999).واشتهر احمد كاثرادا الذي عرف بلقب "كاثي"، في نهاية ثمانينات القرن الماضي خلال المفاوضات بين المؤتمر الوطني الافريقي ونظام البيض، التي ادت مطلع التسعينات الى سقوط نظام الفصل العنصري والى اول انتخابات حرة في البلاد في 1994.