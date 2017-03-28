تقارير نشرة الاخبار
28 آذار 2017
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باسيل يعلن إدخال عناصر جديدة على الموازنة لإلغاء الإحتكارات المحمية

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 أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أنه تم انجاز الموازنة مبدئيا أمس مع إدخال عناصر جديدة فيها لإلغاء الاحتكارات المحمية وتنفيذ العدالة الضرائبية.

باسيل وخلال اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح  لفت الى أنه تم التأكيد على 3 مطالب قديمة للتكتل وهي الضريبة على الربح العقاري ورفع الضريبة على الارباح المصرفية والفوائد المصرفية.
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وأشار الى ان "ما جرى ليس الا بداية وهذا ليس طموحنا ولم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء".

وقال:"وضعنا المدماك الاول للاصلاح والانتظام المالي في الدولة وهذه اول موازنة تقر منذ 12 عاما".
 
 
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