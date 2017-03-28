بالصور - العاهل السعودي وملك الاردن في سيارة زفاف الملك حسين

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حطت أمس طائرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مطار ماركة العسكري شرقي العاصمة عمان، في مستهل زيارة رسمية للأردن قبل انعقد القمة العربية الثامنة والعشرين.وكان في مقدمة مستقبلي العاهل السعودي، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين وكبار المسؤولين الأردنيين.واستقل العاهل الأردني والعاهل السعودي، سيارة زفاف الملك الراحل حسين بن طلال.وبحسب صحيفة "عمّون" الأردنية، تعد المركبة وهي من نوع "مرسيدس بنز"، من ضمن أهم مقتنيات متحف السيارات الملكي، والذي يحتوي على أعرق المركبات بدءاً من تاريخ حكم الملك عبد الله الأول بن الحسين وحتى عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.