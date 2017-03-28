مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء..الرياشي: سيتم تنفيذها بكل شفافية

LBCI News Lebanon

وافق مجلس الوزراء على خطة الكهرباء بعد مناقشتها في جلسة في قصر بعبدا على أن تتم العودة في كل تزيم وخطوة الى الحكومة.



الإعلان



وفي مستهل الجلسة، هنأ الرئيس ميشال عون الوزراء على اقرار الموازنة وتمنى ان تأخذ طريقها الى مجلس النواب.



الرئيس عون عرض لنتائج زيارته الفاتيكان متوقفا عند اهمية دور البابا فرنسيس والدعن الذي لقيه لبنان من قبل قداسته.وقال: "البابا بارك العمل الذي نقوم به وشدد على اهمية الوحدة في لبنان وخصوصا العيش المسيحي والاسلامي ما يؤهل لبنان لكي يكون مركزا لحوار الحضارات والاديان."



كما تحدث الرئيس عن مشاركة لبنان في اعمال القمة مشيرا الى انه سيحمل في كلمته امام القمة رسالة سلام باسم جميع اللبنانيين وسيؤكد على اهمية التضامن العربي وتفعيل ميثاق الجامعة العربية. وبعد الجلسة أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى أنه "كان هناك الكثير من الملاحظات على الخطةووزير الطاقة أخذها بعين الاعتبار خصوصا بالنسبة لاستدراج العروض واعداد المناقصات"، لافتا الى أنه سيتم تنفيذ الخطة بكل شفافية.وفي مستهل الجلسة، هنأ الرئيس ميشال عون الوزراء على اقرار الموازنة وتمنى ان تأخذ طريقها الى مجلس النواب.الرئيس عون عرض لنتائج زيارته الفاتيكان متوقفا عند اهمية دور البابا فرنسيس والدعن الذي لقيه لبنان من قبل قداسته.وقال: "البابا بارك العمل الذي نقوم به وشدد على اهمية الوحدة في لبنان وخصوصا العيش المسيحي والاسلامي ما يؤهل لبنان لكي يكون مركزا لحوار الحضارات والاديان."كما تحدث الرئيس عن مشاركة لبنان في اعمال القمة مشيرا الى انه سيحمل في كلمته امام القمة رسالة سلام باسم جميع اللبنانيين وسيؤكد على اهمية التضامن العربي وتفعيل ميثاق الجامعة العربية.

وتعليقا على رسالة الرؤساء السابقين الى القمة العربية قال الوزير محمد فنيش "إنهم رؤساء سابقون وهناك رئيس للجمهورية حاليا".



وقبيل الجلسة عقدت خلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.



ولدى دخوله الجلسة أكد وزير المال علي حسن خليل أن موضوع قطع حساب السنوات الماضية بالموازنة يُحل.