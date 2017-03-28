كيف أوقعت سرقة مطعم بمروج مخدرات للطلاب؟

LBCI News Lebanon

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه "فجر تاريخ 13/03/2017 تعرّض أحد المطاعم، الكائن في محلة السوديكو – بيروت، لعملية سرقة بواسطة الكسر والخلغ من قبل مجهول ملثّم، وقدرت قيمة المسروق بحوالي 36 مليون ليرة لبنانية متضمنة الدفع عبر بطاقات الاعتماد.



وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الاستقصاءات والتحريات لكشف هوية الفاعلين، وتمكنت، بعد عمليات متابعة ورصد دقيقة، من كشف هوية المتورطَين.

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بتاريخ 24/3/2017 قامت قوة من الشعبة المذكورة، بتوقيفهما في محلتي قريطم والسوديكو، وهما:



•م .ع . ( مواليد عام 1998، سوري)

•ي .ح . ( مواليد 1990، سوري )



بالتحقيق معهما، اعترف الموقوف الأول بتنفيذ عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع، بتحريض وبمساعدة من الثاني، الذي يدير صالة المقهى التابعة للمطعم المذكور، حيث قام بسرقة مبلغ 24 مليون ليرة لبنانية، أودع حوالي 11مليون ليرة منها في أحد المصارف ومبلغ ستة ملايين ليرة مع أحد أصدقائه على سبيل الأمانة، وابتاع دراجة آلية بمبلغ مليوني ليرة وأنفق حوالي خمسة ملايين ليرة لبنانية على ملذاته الشخصية.



وتم استعادة مبلغ 3200 دولار اميركي و حوالي 10.5 ملايين ليرة لبنانية، كما ضبطت الدراجة الآلية، إضافةً الى ضبط آلة "صاروخ جلخ" استعملت في فتح خزنة المطعم.



كذلك، اعترف بأنه يقوم بترويج حبوب مخدرة ومادة حشيشة الكيف لعدد من طلاب الجامعات، حُدّدت هوياتهم.



وقد أعيدت المبالغ المالية المضبوطة الى مالك المطعم، وأودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص."