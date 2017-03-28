بالصورة: هكذا ستكون نادين نسيب نجيم بعد 43 عاماً.. ومفاجأة برفقتها!

LBCI News Lebanon

هل تخايلتم يوماً كيف قد تكون النجمة نادين نسيب نجيم في رمضان 2060 أي بعد مرور 43 عاماً؟

قام أحد الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورةٍ لعجوز برفقة حبيبها على فراش المرض في المستشفى وعلّق بطرافة " "تيم حسن مع نادين نجيم في مسلسل "وحياة اللي خالقك مني مفارقك" الذي سيعرض في رمضان 2060"، وذلك تعليقاً على تكرار الثنائية الناجحة بين نادين والممثل السوري تيم حسن في المسلسلات الرمضانيّة.

الإعلان

بدورها، تقبّلت نادين نسيب نجيم المزاح برحابة صدر وأعادت نشر الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه "كتير مهضومة".