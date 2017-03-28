حقيقة وليس شائعة.. راقصة عربيّة تقدم برنامجاً دينياً في رمضان!

LBCI News Lebanon

قد يكون العنوان صادماً بالنسبة لكثيرين ولكنّه بات حقيقة مؤكّدة وليس شائعة. فقد إتّفقت الراقصة المصريّة المثيرة للجدل سما المصري مع إحدى الفضائيّات على تقديم برنامجٍ دينيٍ في شهر رمضان المبارك.

في التفاصيل، تستضيف سما المصري في برنامجها المقبل "دعاة ورجال دين ليتحدثوا عن الوالدين والبر بهم وعقوبة العاقين لهم" وفق ما أكّدت لموقع "العربية". وأضافت "وقّعت العقد الخاص بالبرنامج وتريد القناة أن أظهر بالحجاب لكني أرفض ذلك ولكني أفكر في إرتداء منديل".

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وأثار الخبر إستياء روّاد مواقع التواصل الإجتماعي كما طالب علماء أزهريون وقف تنفيذ البرنامج.