بالصورة: نايا تصدم متابعيها.. هل هذه إطلالتها الأجرأ في مسيرتها؟

LBCI News Lebanon

أثارت الفنّانة اللبنانية نايا جدلاً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعد نشرها صورةً جريئة لها.

في التفاصيل، شاركت نايا متابعيها عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة مرتديةً فيها "روب الإستحمام" وفي يدها سيجارة. وتلقّت نايا الكثير من الإنتقادات بسبب الجرأة الكبيرة من خلال الظهور دون حمالة صدر فقرر بعضهم الإنسحاب من متابعتها، بينما اعتبر آخرون أن اللقطة جميلة جداً.

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يُذكر أن الفنانة نايا تخضع بشكل مستمر لجلسات تصوير جديدة وجريئة ولكن هل تكون هذه الصورة هي الأجرأ في مسيرتها على الإطلاق؟