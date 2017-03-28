بالفيديو: الجمهور في حالة ترقّب.. من هي لجنة تحكيم The Voice؟

LBCI News Lebanon

مع بدء الإعلان عن موسم جديد من برنامج The Voice، الجمهور في حالة ترقّب لمعرفة من هي لجنة تحكيم البرنامج.

فبعدما لمّح الفنان العراقي كاظم الساهر بإنسحابه معلناً أنه لم يحسم أمره بعد، صرّح الفنان التونسي صابر الرباعي في حديثٍ لبرنامج ET بالعربي إنه لم يتم التفاوض معه على هذا الموضوع حتى الآن. وأضاف: "إذا أكملنا المشوار يا أهلاً وإذا لم نكمله سنستمتع دائماً في The Voice".

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ورغم نفي الفنان راغب علامة لما تردّد على أنه سيكون بديل كاظم إلا أن صابر علّق بالقول "سواء أكان كاظم أو راغب فأهلاً وسهلاً بهما في البرنامج، وأنا أسعد دائماً برؤية الوجوه الجديدة".