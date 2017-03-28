وزراء الخارجية العرب يتبنون مشروع قرار فلسطيني بحل الدولتين

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تبنى وزراء خارجية الدول العربية مشروع قرار تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية يؤكد على حل الدولتين في تسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، حسبما افاد مصدر دبلوماسي عربي.وينص مشروع القرار على "إعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار".ويدين القرار "سياسة الحكومة الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على حل الدولتين" ويدعو "جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بدولة فلسطين لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول الاتحاد الاوروبي الى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين".ويطالب القرار جميع الدول "الالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس او نقل تلك البعثات اليها".ويؤكد القرار على "تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير واقامة دول فلسطين المستقلة كاملة السيادة واطلاق سراح جميع الاسرى من سجون الاحتلال الاسرائيلي وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".