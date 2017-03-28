بالفيديو- طفل لبناني عبقري يتفوّق على أفضل المعلمين في ألمانيا

LBCI News Lebanon

مرّة جديدة، حقق الطفل اللبناني محمد المير البالغ من العمر 13 سنة نجاحًا في مجال الحساب الذهني وهذه المرة في العاصمة الألمانية برلين.



وتمّت دعوة محمد مؤخرًا للمشاركة في برنامج المواهب "الصغار ضد الكبار" حيث استطاع ابن طرابلس جمع 200 رقم في أقل من 90 ثانية (دقيقة و26 ثانية و5 أجزاء من الثانية).

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بالمقابل، استغرق 4 خبراء في الرياضيات أكثر من دقيقتين لجمع 50 رقمًا ولم يتمكنوا من إعطاء الإجابة الصحيحة.



وانتشر فيديو مشاركة محمد في البرنامج بشكلٍ كثيفٍ على مواقع التواصل الإجتماعي في مختلف بلدان الوطن العربي.