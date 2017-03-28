كيف خسر دونالد ترامب مليار دولار خلال سنة؟

LBCI News Lebanon

أعلنت مجلة فوربس الأميركية، في سياق نشرها السنوي للائحة أغنياء العالم، أن ثروة رئيس الولايات المتّحدة الحالي دونالد ترامب قد انخفضت بالمقارنة مع ثروته في العام الماضي.



وذكرت المجلة أن الرئيس الأميركي خسر مليار دولار منذ العام الماضي لتصبح ثروته 3.5 مليار دولار بدلاً من 4.5 مليار دولار.

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وأدت هذه الخسارة إلى تراجع مركز ترامب من المرتبة 320 إلى المرتبة 544 في حين تصدّر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غايتس اللائحة للعام الرابع على التوالي.



وذكرت المجلة أن هذا التراجع في ثروة ترامب منذ خوضه الإنتخابات الرئاسية يعود للأزمة العقارية في مدينة نيويورك وهي مركز ما يقارب الأربعين بالمئة من أعماله وممتلكاته وأبرز مصدر لثروته.



وترصد مجلة فوربس ثروة الرئيس الأميركي منذ العام 1982 الذي سبق ورفض التقديرات التي تنشرها لثروته، وأعلن العام الماضي أنها ضعف ما أعلنت عنه المجلة على الأقل.