إطلاق اعمال تأهيل مركز تدريب أفواج الحدود البرية في رياق

اطلق مفوض شؤون سياسات الحوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي Johannes HAHN، وسفيرة الاتحاد الأوروبي Christina Lassen أعمال إعادة تأهيل مركز تدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وكانت محطة لهان في معمل فرز النفايات الصلبة في بر الياس الذي موله الاتحاد الأوروبي.

كما اطلع في تعنايل على الوضع التعليمي للاجئين من متطوعين سوريين في مجال التربية يعملون على وصول لاجئين أطفال الى التعليم قبل ان ينتقل الى مركز الرعاية الصحية الأولية في تعنايل الذي تشرف عليه وزارة الصحة العامة.

هان يتفقّد مشروع معمل معالجة النفايات الصلبة في البقاع

قام المفوّض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان بزيارة تفقدية لمشاريع حيويّة مموّلة من الاتحاد الأوروبي في البلدات المضيفة للنازحين السوريين في البقاع.

وشملت الزيارة بلدة برالياس حيث نفّذ صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESFD مشروع تنفيذ وتجهيز معمل لمعالجة النفايات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين يورو، في إطار دعم وزارة الداخلية والبلديات لتحسين الخدمات في البلدات المضيفة للنازحين السوريين في البقاع والشمال.

وإطّلع هان بحضور مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر ورئيس بلدية برالياس موّاس عراجي، على مراحل تنفيذ هذ المشروع وأهميّته في معالجة النفايات الصلبة وإدارتها من أجل ضمان السلامة البيئية للبلدة والقرى المجاورة.