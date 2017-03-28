هل تذكرون رودي في "بيت من أحلى بيوت راس بيروت"؟ هكذا أصبح اليوم!

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شكّل مسلسل "بيت من أحلى بيوت راس بيروت" نقلة نوعية في عالم الدراما اللبنانية بعدما عُرض منذ حوالي 16 عاماً.وها هو هذا المسلسل لا يزال حتى يومنا هذا محفوراً في ذاكرة المشاهدين الذين قد يتساءل عدد كبير منهم عن حاضر الممثلين الشباب الذين جسّدوا شخصيات أثّرت بالمشاهد ونقلت واقع الحياة.ومن بين هذه الشخصيات الشاب الوسيم "رودي"، الذي "أسر قلوب الصبايا" وقد لعب دوره سامر أبو رزق.بعد هذه التجربة الناجحة في التمثيل، حاز سامر على درجة الماجستير في السينما والأفلام / الموسيقية الإنتاج المسرحي من جامعة ألبا، كما إنه يملك اليوم شركة "لونا غروب".اليكم صوره... هل تغيّر؟