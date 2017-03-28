منذ بداية عملية استعادة غرب الموصل... مقتل أكثر من 307 مدنيا

قتل أكثر من 307 مدنيا وأصيب 273 في غرب الموصل بين 17 شباط و22 آذار خلال الهجوم الذي أطلقته القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية كما اعلنت الامم المتحدة اليوم.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف روبرت كولفيل ان هذه المعلومات تحققت منها الامم المتحدة التي لا تنسب هؤلاء القتلى لاي من أطراف النزاع. وأضاف ان المحصلة يمكن ان ترتفع في الايام المقبلة لان الامم المتحدة تلقت تقارير لم تتحقق منها بعد تشير الى سقوط 95 قتيلا مدنيا على الاقل بين 23 و 26 آذار الحالي.