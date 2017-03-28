منذ بداية عملية استعادة غرب الموصل... مقتل أكثر من 307 مدنيا

قتل أكثر من 307 مدنيا وأصيب 273 في غرب الموصل بين 17 شباط و22 آذار خلال الهجوم الذي أطلقته القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية كما اعلنت الامم المتحدة اليوم.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف روبرت كولفيل ان هذه المعلومات تحققت منها الامم المتحدة التي لا تنسب هؤلاء القتلى لاي من أطراف النزاع. وأضاف ان المحصلة يمكن ان ترتفع في الايام المقبلة لان الامم المتحدة تلقت تقارير لم تتحقق منها بعد تشير الى سقوط 95 قتيلا مدنيا على الاقل بين 23 و 26 آذار الحالي.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الى تعزيز حماية المدنيين في الموصل، بعد مقتل اكثر من 300 شخص في الجانب الغربي من المدينة منذ منتصف شباط .
التحالف الدولي متورط "على الارجح" في مقتل مدنيين في الموصل
أعلن قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة الارهاب الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند ان للتحالف "دورا على الارجح" في مقتل العديد من المدنيين في الموصل خلال غارة جوية.
واكد "تعيين جنرال" لتسليط الضوء على ملابسات الهجوم الدامي في 17 اذار.
وقال:"اذا كان أبرياء قد قتلوا، فان الامر يتعلق بحادث عسكري غير مقصود".