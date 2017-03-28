علوم وتكنولوجيا
28 آذار 2017
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إليكم أهمّ الإبتكارات اليابانية التي غيّرت العالم​

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إليكم أهمّ الإبتكارات اليابانية التي غيّرت العالم​
تشتهر اليابان بصناعاتها العديدة التي تُنافس بها البلدان الأخرى بخاصةٍ في مجال التكنولوجيا من ناحية السيارات والآلات الإلكترونية والرجال الآلية وغيرها.

وسنعرّفكم في ما يلي على أهم الإبتكارات اليابانية:

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القطار السريع (1964) يجتاز مسافة 210 كلم بالساعة.

الآلة الحاسبة المحمولة (1970) لتسهيل القيام بالعمليات الحسابية في مختلف الامكنة.

واكمان (1979): الإختراع الأول الذي سمح لمحبي الموسيقى بالإستماع إليها أينما ذهبوا من دون حمل الراديو والتنقّل.

الصمامات الثنائية المصدرة للضوء- LED (1990):  من ابتكار 3 رجال يابانيين ربحوا على أثر هذا الإختراع  جائزة نوبل للفيزياء عام 2014.

الإنسان الآلي-الروبوت (2003): منذ اختراعه وحتى اليوم، تطور الرجل الآلي حتى بات يقوم بمهام شديدة الصعوبة والدقة.
 
 
 
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