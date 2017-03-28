إليكم أهمّ الإبتكارات اليابانية التي غيّرت العالم​

LBCI News Lebanon

تشتهر اليابان بصناعاتها العديدة التي تُنافس بها البلدان الأخرى بخاصةٍ في مجال التكنولوجيا من ناحية السيارات والآلات الإلكترونية والرجال الآلية وغيرها.



وسنعرّفكم في ما يلي على أهم الإبتكارات اليابانية:



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القطار السريع (1964) يجتاز مسافة 210 كلم بالساعة. القطار السريع (1964) يجتاز مسافة 210 كلم بالساعة.



الآلة الحاسبة المحمولة (1970) لتسهيل القيام بالعمليات الحسابية في مختلف الامكنة.



واكمان (1979): الإختراع الأول الذي سمح لمحبي الموسيقى بالإستماع إليها أينما ذهبوا من دون حمل الراديو والتنقّل.



الصمامات الثنائية المصدرة للضوء- LED (1990): من ابتكار 3 رجال يابانيين ربحوا على أثر هذا الإختراع جائزة نوبل للفيزياء عام 2014.