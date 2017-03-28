إليكم أهمّ الإبتكارات اليابانية التي غيّرت العالم​

تشتهر اليابان بصناعاتها العديدة التي تُنافس بها البلدان الأخرى بخاصةٍ في مجال التكنولوجيا من ناحية السيارات والآلات الإلكترونية والرجال الآلية وغيرها.
وسنعرّفكم في ما يلي على أهم الإبتكارات اليابانية:
القطار السريع (1964) يجتاز مسافة 210 كلم بالساعة.
الآلة الحاسبة المحمولة (1970) لتسهيل القيام بالعمليات الحسابية في مختلف الامكنة.
واكمان (1979): الإختراع الأول الذي سمح لمحبي الموسيقى بالإستماع إليها أينما ذهبوا من دون حمل الراديو والتنقّل.
الصمامات الثنائية المصدرة للضوء- LED (1990): من ابتكار 3 رجال يابانيين ربحوا على أثر هذا الإختراع جائزة نوبل للفيزياء عام 2014.
الإنسان الآلي-الروبوت (2003): منذ اختراعه وحتى اليوم، تطور الرجل الآلي حتى بات يقوم بمهام شديدة الصعوبة والدقة.