بالفيديو: مقلب في حفل زفاف عكّر مزاج العروسين... ماذا حصل مع الإشبينة؟

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق اللحظة التي تعرّضت خلالها إشبينة الى مقلب في حفل زفاف.وفي التفاصيل، استطاع أحد شهود العيان أن يلتقط بواسطة هاتفه المحمول فيديو الحادثة التي تمّ خلالها رش الإشبينة بمطفأة الحريق في حفل زفاف في مدينة تشاوتشينغ - مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.ويذكر أنه في التقاليد الصينية يُنفّذ أحد الضيوف مقلباً خلال الحفل، إلا أن ما حصل في هذا الزفاف عكّر سعادة الزوجين وقلب الموازين.وأجبِر العريس على التدخّل لوقف هذه الحادثة، وشعرت العروس بالانزعاج عندما رأت ما يحصل.ويجب التنويه الى أن الإشبينة لم تعد قادرة على التنفس بسبب رذاذ المواد الكيميائية وقد أدمعت عيناها كما أن الرغوة البيضاء غطت شعرها وفستانها.اليكم الفيديو