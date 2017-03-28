ماي: علاقاتنا مع حلفائنا في الخليج أساسية

LBCI News Lebanon

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها تشكل لجنة مشتركة للاقتصاد والتجارة لتمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق تجاري مع قطر وبقية دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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واشارت ماي الى إن بريطانيا تسعى لتعزيز علاقتها مع قطر في مجالات من بينها الدفاع والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية.وتمنت ماي خلال مؤتمر استثماري قطري بريطاني التمكن من تمهيد الطريق أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بحث امكانية صياغة اتفاق تجاري جديد مع منطقة الخليج عموما.