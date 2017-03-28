بالصور: بطيخ ياباني فاخر بـ 26 ألف دولار!

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في ظاهرة فريدة من نوعها، يُباع في يوباري اليابانية بطيخ غريب الشكل تتمّ زراعته بعناية تامّة في البلاد بهدف الحصول على ثمرة مميزة مقابل 26403.3 دولار أميركيّ.يُشار إلى أنّ الحضارة الآسيوية خصوصاً اليابانية تولي اهتماماً كبيراً بزراعة الفواكه، فبحسب سويون شيم، عميد كلية علم البيئة البشرية في جامعة ويسكونسن ماديسون، يتم التعامل مع الفواكه بشكل مختلف في المجتمع الياباني ويرتبط شراء الفاكهة واستهلاكها بالممارسات الاجتماعية والثقافية.وفي حديث لموقع CNN قال إنّها ليست جزءاً هاما من النظام الغذائي الياباني فقط بل هي هدية ثمينة للغاية تُقدم للآلهة.