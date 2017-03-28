تقارير نشرة الاخبار
28 آذار 2017
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وفد لبناني رسمي في عمان للمشاركة في القمة العربية

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان ليرأس الوفد اللبناني إلى اعمال القمة العربية 28، التي تعقد في البحر الميت بالاردن.

 

ورحب العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرحبا.

 

وبعد استراحة قصيرة، غادر الرئيس عون والرئيس الحريري واعضاء الوفد الرسمي مطار الملكة علياء، وتوجهوا الى مقر الاقامة في فندق "ماريوت" في البحر الميت.

 

وعلى هامش الزيارة، التقى عون نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على ان يلتقي الحريري في وقت لاحق. 

 

وقال بوغدانوف بعد لقائه عون: "نحاول مساعدة الاصدقاء العرب في ايجاد حلول للازمات في المنطقة".

 

واضاف انه "من المنطق ان تحضر سوريا في القمة وان يحصل تواصل بينها وبين الدول العربية فهي حاضرة في الامم المتحدة والمنظمات الدولية".

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