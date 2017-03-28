مأساة عائلية...مقتل أم وابنتها في حادثي سير منفصلين في اليوم نفسه!

توفّيت السيدة أميركية جولي يايتس باتيرسون البالغة من العمر 39 عامًا بعد إصطدام سيارتها بسيارة أخرى على الطريق العام في ولاية ألاباما الأميركية.
وبعد 30 دقيقة على وقوع الحادثة التي أودت بحياتها، توفيت ابنة جولي "اليزابيث" بعدما صدمتها سيارة حين كانت تقطع الطريق بعد عودتها من المدرسة.
ووقعت الحادثتان في الشارع نفسه القريب من منزل عائلة الضحيتين على بعد 11 كلم فقط من بعضهما.
واهتمّت صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي بجمع التبرّعات لتغطية تكاليف مراسم جنازة الأم وابنتها.
وقالت السلطات في ولاية ألاباما إن هذا الحادث مؤسف للغاية وأضافت أنه الأول من نوعه.