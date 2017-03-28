مأساة عائلية...مقتل أم وابنتها في حادثي سير منفصلين في اليوم نفسه!

LBCI News Lebanon

توفّيت السيدة أميركية جولي يايتس باتيرسون البالغة من العمر 39 عامًا بعد إصطدام سيارتها بسيارة أخرى على الطريق العام في ولاية ألاباما الأميركية.



وبعد 30 دقيقة على وقوع الحادثة التي أودت بحياتها، توفيت ابنة جولي "اليزابيث" بعدما صدمتها سيارة حين كانت تقطع الطريق بعد عودتها من المدرسة.

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ووقعت الحادثتان في الشارع نفسه القريب من منزل عائلة الضحيتين على بعد 11 كلم فقط من بعضهما.



واهتمّت صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي بجمع التبرّعات لتغطية تكاليف مراسم جنازة الأم وابنتها.