ما حقيقة أضرار السكّر على صحّة الإنسان؟

LBCI News Lebanon

يتساءل الكثير من الناس حول كمية السكر المثلى التي يجب عليهم تناولها وحول المصادر الأفضل للحصول على هذه المادة الضرورية للجسم.



وأعلن خبيرا التغذية الأستراليان أليكس باركر وأنا دوبنهام أنه من الضروري للجسم أن يحصل على السكر ولكن على الأشخاص تناول كميات معتدلة منه ومن الملح أيضًا.

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وقال خبيرا التغذية إننا نجد السكر تقريبًا في كلّ الأطعمة والمشروبات التي نتناولها وهو يُعدّ جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي.



ونصح الثنائي الناس بالتركيز على النظام الغذائي كمجموعة وليس على عناصر معيّنة منه مثل السكر والملح والكاربوهيدرات.



وأضاف الخبيران أنه يمكن للأشخاص اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل حليب البقر القليل الدسم.



من جهة أخرى حذر أليكس وانا الأشخاص من تناول كميات كبيرة من العسل لاعتقاده سكرًا طبيعيًا، لأن العسل الموجود في الأطعمة المعلبة يحتوي على نسب عالية جدًا من السكر.