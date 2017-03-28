تعرّضت للمضايقات في صغرها بسبب حالتها النادرة... لن تُصدّقوا أين أصبحت اليوم!

وولدت الشابة الإسبانية ألبا باريخو بحالةٍ مرضية نادرة تصيب جلدها وهي انتشار مئات الشامات والبقع الداكنة المشعرة في كامل أنحاء وجهها وجسمها.



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وخضعت ألبا منذ ولادتها إلى أكثر من 30 عملية جراحية حتى عمر 5 سنوات إلا أن كلّ المحاولات باءت بالفشل.



وتعرّضت ألبا البالغة من العمر 16 سنة للكثير من المضايقات في طفولتها وكان الناس يصفونها بالكلب الدالماسي وبالكائن الفضائي.



وتبدّلت حياة ألبا عندما قامت بنشر صورة لجسدها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وبعد نشر الصورة، تعاطف مع حالتها عدد كبير من المستخدمين إذ أعيد نشر تغريدتها 1000 مرة وحصلت على 1500 إعجاب.



وانتشرت صور ألبا في عدد كبير من المجلات وعلى اللوحات الإعلانية بعد فوزها في حملة للتمكين وأصبحت اليوم الوجه الإعلاني لمتاجر اسبانية عدة.

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