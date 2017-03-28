غرائب وطرائف
28 آذار 2017
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بالصور- ولادة غريبة... أنجبت طفلة بثلاثة أرجل!

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بالصور- ولادة غريبة... أنجبت طفلة بثلاثة أرجل!
أنجبت السيدة الهندية سريلاتا كانشانابالي طفلة وُلدت برجلٍ ثالثة معلقة في جسدها المكتمل في  ولاية تابانغانا.
 
وبعد يومين من ولادتها، نقلت الطفلة إلى مستشفى آخر للخضوع لعملية جراحية لاستئصال الرجل الثالثة الزائدة.
 
وقد ولدت الطفلة بصحة جيدة مع اكتمال كل أعضائها إلا انها كانت تعاني من هذه المشكلة التي اطلع الأطباء الوالدة عنها خلال فترة حملها.
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وشخص الأطباء حالة الطفلة بالتوأم الطفيلي وهي حالة تكوّن أطراف إضافية لدى المولود بسبب وفاة أحد التوأمن داخل رحم الوالدة.
 
وقال الأطباء الذين أجروا الجراحة للطفلة إنه كان من السهل استئصال الطرف الثالث لأنه كان بارزًا في منطقة الحوض عند الطفلة.
 
واستغرقت العملية الجراحية الأطباء حوالى 3 ساعات لنزع الرجل الثالثة عند الطفلة.
 
و الحالة التي أصابت المولودة هي نادرة جدًا إذ تحصل بين كل 100 ألف طفل حديث الولادة.
 
Surgeons successfully conducted the procedure to remove the extra limb on the girl on Friday at the state-run hospital
 
Two days later, they were taken to Niloufer hospital in Hyderabad - 87km (54 miles) away for surgery to remove the extra limb 
Srilatha Kanchanapally, 25, delivered her daughter, on March 21 at Jangaon district hospital, Telangana, India
 
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