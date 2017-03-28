بالصور- ولادة غريبة... أنجبت طفلة بثلاثة أرجل!

LBCI News Lebanon

أنجبت السيدة الهندية سريلاتا كانشانابالي طفلة وُلدت برجلٍ ثالثة معلقة في جسدها المكتمل في ولاية تابانغانا.

وبعد يومين من ولادتها، نقلت الطفلة إلى مستشفى آخر للخضوع لعملية جراحية لاستئصال الرجل الثالثة الزائدة.

وقد ولدت الطفلة بصحة جيدة مع اكتمال كل أعضائها إلا انها كانت تعاني من هذه المشكلة التي اطلع الأطباء الوالدة عنها خلال فترة حملها.

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وشخص الأطباء حالة الطفلة بالتوأم الطفيلي وهي حالة تكوّن أطراف إضافية لدى المولود بسبب وفاة أحد التوأمن داخل رحم الوالدة.

وقال الأطباء الذين أجروا الجراحة للطفلة إنه كان من السهل استئصال الطرف الثالث لأنه كان بارزًا في منطقة الحوض عند الطفلة.

واستغرقت العملية الجراحية الأطباء حوالى 3 ساعات لنزع الرجل الثالثة عند الطفلة.

و الحالة التي أصابت المولودة هي نادرة جدًا إذ تحصل بين كل 100 ألف طفل حديث الولادة.

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