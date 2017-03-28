جريمة مروّعة بحق الطفولة... أرادا بيع الرضيع مقابل المال

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اتهم ثنائي من تينيسي- الولايات المتحدة، بمحاولة بيع رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر على الانترنت مقابل مبلغ مالي قدره 3 ألاف دولار أميركي.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مكتب رئيس مقاطعة غرين أشار الى أنه تمّ إلقاء القبض يوم الجمعة الفائت على كل من ديانا لين غرير، 37 عاماً، وجون دافيد كاين 26 عاماً، بتهمة إساءة معاملة الأطفال المشددة وتفاقم إهمال الأطفال أو تعريضهم للخطر.ولفت نقيب الشرطة بات هانكينز الى أن السلطات قد انتبهت الى هذا الأمر بعدما رأى ثنائي آخر إعلاناً على موقع Craigslist لإدراج الرضيع للبيع.وقال هانكينز إن ضابطا سرياً اتصل بالثنائي وسأل عن ثمن الطفل، من ثمّ التقى بهما في متجر فأعطياه الطفل مقابل المال، بعدها ألقي القبض عليهما وتمّ احتجازهما معاً.ولفت هانكينز الى أنه تم وضع الطفل في عهدة الدولة.