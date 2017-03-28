ايقاف ميسي لأربع مباريات دولية بداية من لقاء بوليفيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء ايقاف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لأربع مباريات رسمية دولية بداية من مواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا في وقت لاحق اليوم.
وقال الفيفا في بيان إن سبب الايقاف يرجع "لتوجيهه (ميسي) كلمات مهينة لمساعد الحكم" خلال الفوز 1-0على تشيلي بتصفيات
أميركا
الجنوبية يوم الجمعة الماضي.
وقال الفيفا قبل المباراة التي تستضيفها لاباز في وقت لاحق اليوم "باقي فترة العقوبة ستفرض على مباريات الأرجنتين في تصفيات
أميركا
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم."
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