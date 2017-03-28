المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدين روسيا لاحتجازها طالبي لجوء

دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان روسيا لقيامها باحتجاز اربعة طالبي لجوء بشكل غير شرعي على مدى اشهر عدة في منطقة ترانزيت في مطار قرب موسكو، ومعاملتهم بطريقة غير انسانية.

واحتجز الاربعة وهم من العراق والاراضي الفلسطينية والصومال وسوريا لفترة طويلة في مطار شيريميتييفو الدولي قرب موسكو بعدما منعوا من الدخول الى روسيا بحجة عدم قانونية الوثائق التي يحملونها.

واحتجز ثلاثة ما بين خمسة وثمانية اشهر في المطار بين عامي 2015 و2016، اما الرابع الصومالي فقد بقي محتجزا في المطار مدة سنتين قبل ان يسمح له بمغادرته في التاسع من اذار.

ولم يسمح لاي من الاربعة بالدخول الى روسيا، فقد غادر السوري الى الدنمارك والعراقي الى السويد، في حين ان الفلسطيني غادر الى مصر، وعاد الصومالي الى بلاده.