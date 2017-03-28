يالفيديو: طفلتان ترتكبان "جريمة جنائية"... قطفتا الزهور من مكان عام!

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قام والد بتصوير شريط فيديو لمواجهة وقعت بينه وبين شرطية قامت بمصادرة زهور النرجس البرية التي قطفتها ابنتاه.وكانت الطفلتان روزماري، 10 أعوام، وإميلي، 5 أعوام، قد التقطتا الزهور لإعطائها لجدتهما ووالدتهما بمناسبة عيد الأم، إلا أنه قد قيل لهما إنهما خالفتا القانون.ويذكر أن الوالد ديفيد تايلور، البالغ من العمر 31 عاماً، قرّر تصوير هذه الحادثة بعدما شعر بالغضب بسبب الطريقة التي تمّ التعامل بها مع الوضع.وبحسب اللقطات، يمكن سماع الوالد وهو يعترض على ما حصل لافتاً الى أن الزهور قد تمّ قطفها من الأراضي العامة، إلا أن الشرطية ادّعت أن ما حصل هو "جريمة جنائية".ويذكر أن الرجل كان في طريقة لزيارة والدته عندما التقطت ابنتاه النرجس البري من حافة بالقرب من بيريهيل بارك في مانسفيلد- اكلترا.وقال ديفيد، وهو منفصل عن زوجته، إنه يفضل دفع غرامة حتى تتمكن ابنتاه من الاحتفاظ بزهور النرجس.