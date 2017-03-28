بالفيديو: مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرّض لسوء المعاملة في المطار

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انتقدت سيدة غاضبة ضباط الأمن العام في مطار دالاس، الولايات المتّحدة، بعدما قاموا بخطوة أمنية وصفتها بـ"غير الضرورية" و"المرعبة" لتفتيش ابنها المراهق الذي يُعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد الفائت.وقالت جنيفر ويليامسون إن ابنها آرون، الذي يعاني من اضطراب المعالجة الحسية، قد احتجز لأكثر من ساعة في مطار دالاس فورت ورث على الرغم من أن جهاز كشف المعادن لم يطلق صفارات الإنذار.ويذكر أن الضابط قام بتفتيش الصبي بيديّه على الرغم من أن الوالدة قد طلبت منه عدم القيام بذلك، لافتة الى أن ابنها قد يشعر بالإنزعاج من هذه الخطوة، وطالبة أن يتم تفتيشه بطريقة أخرى.وقد قامت الوالدة بتصوير هذا المشهد ونشره على الانترنت، كما أنها كتبت تعليقاً على الفيسبوك أشارت خلاله الى أنه تمّت معاقبتها هي وابنها آرون وانتظرا أكثر من ساعة من الوقت لأنها طلبت من الأمن العام احترام حالة ابنها المرضية، إلا أن الضابط لفت الى أنه تم احتجازهما 35 دقيقة فقط.اليكم الفيديو: